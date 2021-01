Vrnitev odpisanih na Dars, 2.

V Dnevnikovem članku z zgornjim naslovom, ki je bil objavljen v tiskani in spletni izdaji 28. januarja 2021, je bilo med drugim zapisano, da je delovna inšpekcija leta 2013 ugotovila, da Tine Svoljšak ob imenovanju za člana uprave Darsa sploh ni izpolnjeval pogojev za ta položaj, saj ni imel pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Z imenovanjem naj bi Dars kršil zakon o delovnih razmerjih, svoj statut in razpisne pogoje. V zvezi s tem želimo poudariti, da je okrajno sodišče v Celju 14. marca 2014 izdalo sodbo, s katero je odločilo, da se postopek o prekršku, ki se je vodil zoper tedanjega predsednika nadzornega sveta Darsa in pravno osebo Dars zaradi prekrška po 4. točki prvega odstavka 229. člena zakona o delovnih razmerjih, ustavi. Sodišče je v celoti pritrdilo argumentom predsednika nadzornega sveta in Darsu v zahtevi za sodno varstvo ter štelo, da očitano dejanje ni prekršek.