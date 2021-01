Glede na napovedi bo epidemija letos močno vplivala na tradicionalna pustovanja po državi. A kot so zapisali v Pustni sekciji Striček, ki je lani zaznamovala tri desetletja pustovanja na Viru pri Domžalah, se bodo v ta namen letos družili nekoliko drugače. Poskrbeli bodo za virtualno pustovanje, ki bo skladno s priporočili NIJZ. Tako bodo, kot veleva tracija, že to nedeljo, 31. januarja, ob 12. uri prevzeli oblast in ključe občinske blagajne. Celotno dogajanje bo na ogled tako na družbenih omrežjih kot na lokalnem spletnem portalu Domžalec.si. Dežela na Viru bo tudi letos pustno obarvana in Striček bo s svojim udobnim sedežem na strehi lekarne zviška opazoval in spremljal dogajanje v pustni deželi. V nedeljo bo tako župan občine Domžale Toni Dragar predal ključ občinske blagajne predsedniku Pustne sekcije Striček Petru Koscu - Pipiju, ki je zagotovil, da bodo ob prevzemu oblasti tudi letos veljali strogi pustni zakoni, brez problemov pa bodo v predajo oblasti prepričali tudi župana Domžal. »Pustna oblast bo poskrbela za prave, tudi anticovidukrepe in s strogimi pustnimi zakoni tudi zelo hitro napolnila občinsko blagajno,« so zapisali. Skratka, po napovedih se tudi na spletnem pustovanju obeta zabava. vl