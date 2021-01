Po res veliko pozivih spoštovanih Biserke Marolt Meden, dr. Andraža Terška in dr. Dušana Kebra mediji poročajo, da nikomur ni jasno, kako se lahko virusi širijo med stanovalci v DSO. Četudi jih je iz prejšnje serije okužb 15 odstotkov umrlo, polovica je prekuženih, preostali so cepljeni. Absurd tega časa in prostora je tudi v tem, da obstaja utemeljen sum, da dr. Teršek, dr. Keber in Marolt-Medenova o stvareh, pri katerih delajo leta in leta, nekaj vedo. A se jih ne upošteva. S strani tistih, ki delajo na tem področju kratek čas kot posledica spleta okoliščin in stvari podrobno ne poznajo, a o njih odločajo. Stališča omenjenih se ne upošteva, ko je 500 smrti, 1000, 2000, 3000… Koliko jih mora torej biti?

Ker večina ljudi ne diha na škrge razen nekaj sto tisoč, ki živijo pod pragom revščine zaradi politike vlade in ministrstev, je razlog širjenja okužb po zraku. Vlada in premier Janša v enem letu niso bili sposobni razumeti tega, da je globalni problem epidemije, ki se širi aerobno, to, da se izdihani zrak okuženih oseb iz prostora ne odsesa, temveč ostaja v njem ter kuži druge. V prostoru in objektu. Zato je treba prostore DSO, ZD, UKC takoj prezračevati. Za čas, dokler se ne uredi vsaj improvizirano odzračevanje. Če polnoletna oseba z 20, 30 leti delovne dobe v enem letu ni sposobna razumeti pomena odvajanja zraka, mešanega z virusi, je vprašanje samo, ali ne razume ali noče razumeti.

Zame je delo vlade in ministrov pri vprašanju covida enako umoru iz malomarnosti z naklepom. In zanimivo bo stališče okrožnega tožilstva v Ljubljani, če zgoraj imenovani vedo, če so opozorjeni na ključno napako obravnave in ukrepanja, pa vseeno tega ne spremenijo; če je bilo v DSO zato med 1600 smrtmi vsaj 1400 takšnih, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, je to kaznivo dejanje.

Stvari, na katere sem opozarjal in se zdaj vedno pogosteje in obširneje pojavljajo tudi v tujih, celo strokovnih medijih o ključnem dejavniku prenosa okužbe, torej zraku, bi ta vlada in ta politika morala omogočiti tukaj ter rezultate predstaviti svetu. Kjer zaradi enakega napačnega postopa k obravnavi stotisoči umirajo in se dela fatalna gospodarska in kulturna škoda.

Edini primerni citat tukaj je dilema dr. Terška, ki jo je zapisal na svoji spletni strani: Pa kdo je tu nor?

Mitja Vilar, Šmarje - Sap