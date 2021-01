Japonsko tehnološko podjetje Sony je ta teden najavilo nov profesionalni brezzrcalni fotoaparat alpha 1. Naprava premore tipalo z ločljivostjo 50,1 milijona pik (MP) in zmore neprekinjeno fotografirati pri hitrosti 30 sličic na sekundo. Pri tej hitrosti lahko snema tudi videe z ločljivostjo 8K, zaradi astronomske cene in zmogljivosti pa zna zanimati predvsem profesionalne uporabnike, kot so fotografi športnih dogodkov. Poleg fotoaparata je Sony predstavil tudi nov mobilnik xperia pro, ki ima prav tako šokantno visoko ceno, čeprav na prvi pogled ni najti veliko razlogov zanjo. Tudi v primeru mobilnika gre za napravo, ki je smiselna predvsem za profesionalne uporabnike z zelo jasnimi potrebami, ki jih xperia pro nagovarja. V nasprotju z Applom in nekaterimi drugimi proizvajalci ima Sonyjeva oznaka »pro« tokrat dejansko smisel.

Da ne bo zmede glede tega, komu je fotoaparat alpha 1 namenjen, kar naravnost razkrijmo njegovo ceno. Ta se giblje okoli 7200 evrov, kar je več kot šest lanskih povprečnih neto plač v Sloveniji. Cena je hkrati občutno višja tudi od najdražjih naprav konkurenčnih proizvajalcev brezzrcalnih fotoaparatov, kot sta Canon in Nikon. Za ta denar dobite hitro branje podatkov, ki jih posreduje slikovno tipalo s 50,1-milijona slikovnih pik, in velik medpomnilnik, ki omogoča snemanje do približno 165 fotografij polnega formata JPEG ali 155 fotografij stisnjenega polnega formata RAW pri največ 30 sličicah na sekundo z elektronskim zaklopom pri nespremenjeni polni zmogljivosti sledenja samodejnega ostrenja in samodejne osvetlitve kadrov, ki jih fotografirate. Zanimive so tudi obljube podjetja glede naprednosti samodejnega ostrenja kadrov. Poleg samodejnega ostrenja in sledenja ljudem s pomočjo prepoznave in sledenja človeškim očem obljubljajo tudi sledenje živalim. Ne zgolj mačkam in psom. Alpha 1 naj bi zmogla slediti tudi očem ptic in jih izostriti, tudi če ptica nenadno odleti.

Sony izpostavlja še, da hitro branje tipala zmanjša popačenje akcijskih fotografij pri uporabi elektronskega zaklopa. V primerjavi s Sonyjevim fotoaparatom alpha 9 II je popačenja po zagotovilih podjetja 1,5-krat manj. Fotoaparat alpha 1 premore tudi 5-osno optično stabilizacijo in standardni ISO-razpon od 100 do 32000, vrednosti od ISO 50 do ISO 102400 pa je mogoče nastaviti kot razširjen razpon ISO. Baterija naj bi zadoščala za okoli 430 posnetkov ob uporabi vgrajenega OLED-iskala z ločljivostjo okoli 9,44 milijona pik in frekvenco osveževanja slike 240 sličic na sekundo.

Pri snemanju videovsebin alpha 1 poleg omenjenega snemanja 8K-posnetkov pri 30 sličicah na sekundo, omogoča še 4K-snemanje pri 120 sličicah na sekundo. Če uporabljamo zunanji snemalnik, pa lahko namesto 10-bitnih posnetkov delamo tudi 16-bitne 4K-videe v formatu RAW.