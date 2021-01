Učenci zadnje mesece predmet šport in športne dneve opravljajo sami doma oziroma v okolici, zato niti ne čudi, da tu in tam pride do kakšne težave. Tako so v sredo reševalci GRS Jesenice priskočili na pomoč učenkama, ki sta obtičali na deloma kamniti strmini markirane poti lokalnega Jelenkamna. Dekleti sta obtičali v neprimerni obutvi, na turo pa sta se odpravili zaradi individualnega športnega dneva. »Na srečo sta ravnali razumno in sta, potem ko nista mogli več ne naprej ne nazaj, poklicali 112,« so sporočili z gorske reševalne zveze. Učenki nista bili izjemi na hribu, saj so reševalci med intervencijo na pobočju opazili več učencev. Opozorili so jih na neugodne snežne razmere in jih z učenkama varno pospremili v dolino. Avantura se je zanje končala srečno, a reševalci opozarjajo, da bi bile lahko posledice zanje manj ugodne.

Gorski reševalci že nekaj mesecev opozarjajo na težke zimske razmere v visokogorju. Posebej nagovarjajo odgovorne v šolah, ki zaradi pouka na daljavo tako izvajajo tudi športne dneve. »V navodilih učencem naj upoštevajo trenutne razmere in učencem predlagajo take aktivnosti v naravi, ki ne bodo ogrožale njihovega zdravja ali celo življenja,« so jasni v GRZS. V gozdovih so zaradi večjih količin snega razmere še vedno zimske, poti in pobočja poledeneli, saj jih sonce in temperature tik nad ničlo ne omehčajo. Na take ture je treba iti tudi primerno opremljen, kar nizki športni copati z gladkim podplatom zagotovo niso. To opozorilo velja tudi za sredo- in visokogorje, ki sta te dni posebno priljubljeni tako pri pohodnikih kot turnih smučarjih. Snega je veliko, nad nadmorsko višino 1800 metrov pa je znatna nevarnost snežnih plazov.