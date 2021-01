Švedski rokometaši so pravi hit letošnjega zaključnega turnirja. Pred prihodom v Egipt jih nihče ni uvrščal v krog najresnejših kandidatov za kolajne, a zdesetkani Skandinavci med celotnim turnirjem kažejo navdušujoče predstave in se bodo v nedeljo potegovali za najbolj žlahtno kolajno.

Švedi so po treh zmagah v skupinskem delu nad tekmeci iz Severne Makedonije, Čila in Egipta v drugem delu tekmovanja na kolena položili Ruse in dvakrat igrali nedoločeno s Slovenci in Belorusi, v četrtfinalu pa odpihnili Katarce in zmagali s 35:23.

Sijajno predstavo so pokazali tudi na današnjem polfinalu in na kolena položili šestkratne svetovne prvake iz Francije, v nedeljo pa bodo naskakovali svojo peto zlato kolajno po letih 1954, 1958, 1990 in 1999.