Na ministrstvu so zapisali, da čeprav so vsem izvajalcem hitrih testov na novi koronavirus že zamenjali pozitivne kontrole z delujočimi, so 22. januarja vsem zamenjali še celotne testne komplete iz pošiljke, razdeljene 2. januarja, in jih nadomestili z novimi celotnimi kompleti. »Težave so tako odpravljene in hitro testiranje poteka nemoteno naprej,« so zagotovili.

Je pa dobavitelj danes v dogovoru z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke o tem še enkrat pisno obvestil vse zdravstvene domove. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je bil namen današnjega obvestila »v kolikor bi kje še imeli kako pozitivno kontrolo iz omenjene serije«.

V sredo je sicer v javnost prišla informacija, da je bilo na ponedeljkovem testiranju zaposlenih v Osnovni šoli Polzela skoraj 19 odstotkov testiranih pozitivnih, kar odstopa od državnega povprečja pozitivnih rezultatov na hitrih testih. Zaposleni so pozneje opravili tudi PCR teste, ki so dali negativne rezultate. Na ministrstvu so zagotovili, da ta primer ni povezan z zamenjano serijo testov z začetka januarja.

Pri Majbert Pharm za STA niso bili dosegljivi. So pa za portal Necenzurirano.si, ki je prvi poročal o odpoklicu, pojasnili, da so »težavo s proizvajalcem identificirali in podrobno raziskali«. »Ugotovili smo, da se je problem pojavil pri pozitivni kontroli iz pošiljke hitrih antigenskih testov s kataloško št. SC0202, ki imajo serijsko številko oz. LOT 20122104,« so navedli.