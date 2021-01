Joga, rit in štumf

Že odkar so ljudje odkrili televizijsko zabavo, velja aksiom, da prevelik odmerek TV-zabave upočasni naše kognitivne sposobnosti. Otopi naše reakcije na zunanje dražljaje. Skratka, iz živalske vrste, ki je znala v divjini poiskati in ubiti hrano, je nastala živalska vrsta, ki sama postaja hrana, s katero se hrani zabava. Televiziji se je počasi pridružil še internet in zmaga tehnologije nad naravo je bila popolna.