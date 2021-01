Če recimo primerjamo število mrtvih v prometu, jih je bilo v Sloveniji leta 2019, ko je promet še normalno potekal, 4,9 na 100.000 prebivalcev. Ali kot so izračunali tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO): leta 2019 je v Sloveniji umrlo 9,5 ljudi na 100.000 vozil ali sedem ljudi na milijardo prevoženih kilometrov. Malo je boljših v Evropi, zgolj 13 držav, med njimi Monako, San Marino, Norveška, Finska, Nizozemska, Španija… Danes bomo pogledali žalosten vrh evropske lestvice. Ob državi je navedeno število mrtvih na 100.000 ljudi. Med temi podatki ni tistih iz lanskega leta, ko promet ni tekel po običajnih poteh.

Rusija: 18,9 V največji evropski državi, ki sega tudi v Azijo, je po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2016 v prometnih nesrečah umrlo kar 18,9 udeleženca na 100.000 ljudi, torej enkrat več na prebivalca kot v Sloveniji. Druga statistična kolona pravi, da je v Rusiji na 100.000 registriranih vozil umrlo kar 50 ljudi. Skupaj je leta 2016 v Rusiji v prometnih nesrečah umrlo kar 27.025 ljudi. Naj mimogrede omenimo, da ima Rusija po zadnjih dostopnih podatkih nekaj manj kot 147 milijonov prebivalcev. Kaj pa te številke pomenijo v primerjavi z drugimi državami? V ZDA, ki veljajo za razvito zahodno državo, je leta 2018 – za to leto imamo podatke – v prometnih nesrečah umrlo skoraj 40.000 ljudi, a imajo ZDA 328 milijonov prebivalcev. Najvarnejša v Severni Ameriki je Kanada, kjer v prometnih nesrečah umre en človek več na 100.000 prebivalcev kot v Sloveniji. Najslabše v Severni in Srednji Ameriki pa jim gre v Dominikanski republiki, kjer v prometnih nesrečah umre skoraj 30 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Armenija: 18,3 Tudi podatki za Armenijo segajo v leto 2016, ko je v tej nekdanji sovjetski republiki v prometnih nesrečah umrlo 546 ljudi. Glede na to, da v Armeniji živi okoli 3 milijone ljudi, je to velika številka. V Armeniji umre več kot 18 ljudi na 100.000 avtomobilov, kar je, verjeli ali ne, tudi svetovno povprečje za leto 2016 in povprečje za vzhodni Mediteran. Podobno število mrtvih na 100.000 prebivalcev kot Armenija imajo na cestah v Maroku, na Kitajskem, v Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih. Nekaj bolje je v Bosni in Hercegovini.

Bosna in Hercegovina: 17,7 Leta 2016 se je v prijateljski državi na cestah ubilo 676 ljudi, kar je 17,7 ljudi na 100.000 prebivalcev ali kar 76,7 ljudi na 100.000 avtomobilov. V nekdanji jugoslovanski republiki na število nesreč vpliva tudi dejstvo, da imajo majhno število avtocestnih kilometrov in slabe povezave med večjimi mesti. Morda bi lahko na tem mestu Bosno in Hercegovino primerjali s kakšno azijsko državo, a bi se izkazalo, da so številke povsem drugačne – najslabše v Aziji je na Tajskem, kjer v prometnih nesrečah umre kar 32,7 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Albanija: 15,1 V državi, ki se iz zaostale počasi spreminja v povprečno jadransko deželo, je promet še vedno nevaren. Kar 107,2 ljudi na 100.000 avtomobilov umre v prometnih nesrečah, 15,1 ljudi na 100.000 prebivalcev, ki jih omenjamo ob imenu države, pa uradno pomeni 478 mrtvih v letu 2016, kar za državo, ki ima 2,8 milijona prebivalcev ni malo. Primerjava z Afriko niti ni umestna, pa vseeno: v Liberiji, kjer jim gre najslabše, umre na leto v avtomobilskih nesrečah kar 36 ljudi na 100.000 prebivalcev.

Ukrajina: 13,7 Nobenega dvoma ni: podobno kot je veliko prometnih nesreč v Rusiji, jih je veliko tudi v bivših sovjetskih republikah. Leta 2016 je v Ukrajini v prometnih nesrečah umrlo kar 6089 ljudi. Ob več kot 13 mrtvih na 100.000 prebivalcev so poleg tega izračunali, da je v Ukrajini na 100.000 vozil umrlo več kot 42 ljudi. Visoka številka, ki jo bomo primerjali z najbolj krvavimi na svetu. WHO pravi, da je po številu, ne po odstotku, največ mrtvih na cestah na Kitajskem, kjer v prometu izgubi življenje 261.367 ljudi na leto, in v Indiji, kjer v prometnih nesrečah letno umre 246.719 ljudi.

Belorusija: 13,7 V še eni bivši sovjetski republiki v prometu beležijo 13,7 smrti na 100.000 državljanov in državljank. Ugotavljajo tudi, da imajo na 100.000 vozil vsako leto 32,9 mrtvih, ali če smo še natančnejši: leta 2016 je v prometnih nesrečah v Belorusiji, ki ima 9,5 milijona prebivalcev, umrlo 1282 ljudi. Zdaj bomo primerjali z Južno Ameriko. Najmanj varno se je voziti po Braziliji, kjer je po zadnjih podatkih v prometnih nesrečah umrlo 23,4 ljudi na 100.000 prebivalcev. Če se vam to ne zdi veliko, naj navedemo še, da v Braziliji na cestah vsako leto umre okoli 47.000 ljudi.

Moldavija: 12,5 V Moldaviji je po zadnjih dostopnih podatkih v enem letu v prometnih nesrečah umrlo 437 ljudi. Majhna država, ki ima 2,6 milijona prebivalcev, pa ima v statistični koloni o številu mrtvih na 100.000 vozil potrjenih več kot 61 mrtvih udeležencev v prometu. Poglejmo na vrh: kategorija o številu mrtvih glede na število vozil, ki so v državi, je kar neverjetna v Somaliji. V tej afriški državi na 100.000 vozil umre več kot 6000 ljudi. Sledijo same afriške dežele: Centralnoafriška republika (4484), Togo (3653), Ruanda (3521) in Madagaskar (2963).

Turčija: 12,3 Po zadnjem merjenju, ki ga beleži WHO, je v Turčiji v enem letu na cestah umrlo skoraj 10.000 udeležencev. To je več kot 12 ljudi na 100.000 prebivalcev in po drugi strani kar 46 ljudi na 100.000 avtomobilov. Poglejmo ob tem, kako je z najboljšimi na svetu: v Monaku po zadnjih znanih podatkih ni bilo smrtnih žrtev, v Hongkongu je umrl le en človek na 100.000 prebivalcev, a so podatkih iz leta 2020, ki seveda niso merodajni. Leta 2019 je na Norveškem v prometnih nesrečah umrlo 110 ljudi ali dva na 100.000 prebivalcev.

Gruzija: 11,8 V deželi košarkarjev, vina in Josipa Stalina imajo v prometu podobno slabe rezultate kot pri vseh sosedih. Država, ki ima nekaj manj kot 4 milijone prebivalcev, ima konkretno število 37 mrtvih na 100.000 vozil, povsem natančno 514 mrtvih na leto. Za primerjavo bomo pogledali v Avstralijo, kjer v prometnih nesrečah umre 5,6 ljudi na 100.000 prebivalcev. V Avstraliji, ki ima nekaj več kot 25 milijonov državljanov, v prometnih nesrečah na leto umre okoli 1300 ljudi. Slabše je na Novi Zelandiji, kjer v prometnih nesrečah umre 7,8 ljudi na 100.000 prebivalcev.