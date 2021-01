Pri nas na primer Krka in v spodnjem toku na brežiškem območju celo Sava. V sosednji Italiji je v nekaj urah zapadlo 80 centimetrov snega, v osrednji Sloveniji pa nekaj več kot pol metra. Sneg je pobelil tudi jadranske otoke. Čeprav ta zima po količini snega ni bila rekordna – več ga je napadalo leta 1952 – so ljudje izgubljali življenja zaradi številnih plazov. Zaradi ponekod kar 8 metrov visokih snežnih zametov je bil za nekaj časa zaustavljen železniški promet v Sloveniji, Dalmaciji, Liki, Bosni ter Srbiji. V Romuniji je snežni metež zaustavil neki vlak in ga prekril s 4 metre debelo odejo. Reševalci so se do prezeblih in sestradanih potnikov prebili šele čez štiri dni. Za čiščenje Ljubljane je mestna oblast zaposlila 300 delavcev, ki so sneg z več kot 80 vozovi odvažali v Ljubljanico.

14 ljudi 30 ur pod snegom

V Beogradu je divjal tri dni strašen snežni vihar, kakršnega ne pomnijo najstarejši prebivalci. V teh strašnih urah se je drastično pokazala razlika med povojnim bogatim Beogradom in med starimi revnimi deli mesta. Od teh so bili nekateri v nekaj urah spremenjeni v snežne pustinje, iz katerih so kukale le strehe nizkih hišic. Najhuje je bilo v Vlasotinački ulici, kjer je nekaj hiš itak vedno ogroženih od raznih vremenskih sprememb. Te hiše so nizke in prislonjene ob pobočje, tako da jih v jeseni in spomladi zaliva deževnica. Tokrat jih je pa sneg v pravem pomenu besede zametel. Na najslabšem mestu so hiše št. 8, 10 in 13.

V nedeljo zjutraj, ko je vso noč divjal snežni vihar, ni bilo od hiše št. 13 niti sledu. Na njenem mestu je bil velik snežni holmec. (…) Občina je takoj odposlala krdelo svojih delavcev, ki pa niso hoteli verjeti, da je hiša popolnoma izginila v snegu. Sosedom so se celo smejali, dokler se ni nenadoma pojavila žena kočijaža Gazdića, ki je bil najemnik zasnežene hiše. (…)

Tedaj se delavci in oddaljenejši sosedje niso več smejali, temveč so začeli kopati na vso moč, da bi rešili, če je še kaj živega v hiši. Kopali so 8 ur, o hiši pa ni bilo niti sledu. Bilo je že pozno zvečer, ko se je nekemu delavcu vdrlo pod nogami in je zdrknil globoko navzdol. Znašel se je na krovu zasnežene hiše. Sneg pa ga k sreči ni zasul. Razbil je okence na krovu ter se splazil v nizko hišo. Skozi odprtino, ki je nastala v snegu in ledu, se je spustil še eden od njegovih tovarišev in oba sta začela preiskovati hišo. V prvi sobi sta našla vso Mihajlovo družino ležati na tleh. V prvem hipu sta mislila, da so vsi mrtvi, pozneje pa sta se prepričala, da k sreči samo spijo, kakor v narkozi. V enakem stanju sta našla v drugih sobah tudi ostale prebivalce.

Medtem so ostali delavci razširili dohod do hiše ter izvlekli ven vse prebivalce. Nekateri od njih so se zdramili že v hiši, drugi pa so prišli na svetlo v težki omotici. Očividno so bili rešeni v zadnjem hipu. (…)

Jutro, 29. januarja 1929