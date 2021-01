Posneto v Hollywoodu, cenzurirano v Pekingu in Savdski Arabiji

Njegov prvi dokumentarec Icarus o ruskem dopinškem škandalu, ki je privedel do izključitve Rusije z zimskih olimpijskih iger leta 2018, je Netflixu prinesel prvega oskarja. Njegov drugi dokumentarec The Dissident pa je na festivalu Sundance eksplodiral kot bomba. Bryan Fogel ni mogel imeti boljšega sprejema in mogoče je bilo predvidevati, da bo Disident postal eden najrazvpitejših filmov leta. Če se ne bi pojavilo vprašanja, ali ga bomo sploh lahko kje videli.