#intervju Profesor športne vzgoje in antropolog dr. Gregor Starc: Domače naloge je treba ukiniti. Najbolje za vselej.

»Če otroka pustimo, da obsedi, potem otopi. In prav to se je zgodilo našim otrokom. Med epidemijo novega koronavirusa smo jim masovno umetno omejili telesno dejavnost; najprej za dva meseca in nato še za tri. To je bil najbrutalnejši poseg v gibalni razvoj populacije v zgodovini,« svari profesor športne vzgoje in antropolog dr. Gregor Starc, izredni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in vodja nacionalnega sistema SLOfit, ki je nadgradnja sistema športnovzgojnega kartona za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine.