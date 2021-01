Sodobni trendi policijske mode

Ljubljana je dobila nov pomemben ikonografski element svoje lepote. Vedno več je v črno oblečenih pripadnikov interventnih policijskih enot, ki s ščiti v rokah slonijo na vogalih mestnih ulic. Ob njih so vedno bolj pogosti prav tako v črnino odeti moški, ki v uniformah brez oznak hodijo po cestah, kot da so njihove. V različnih izvedbah na uniformah nosijo le napis »varnost«. Lahko bi sklepali, da so svojo nošnjo posneli po filmih negativnih utopij, ki so bili popularni pred pandemijo. Vendar bi se motili.