Trumpova štiri leta – in njihova dediščina: Začelo se je s šokom ob zmagi, končalo s kaosom po porazu

Donald Trump je odkorakal v predsedniško zgodovino, vsaj za štiri leta. Tradicionalna Gallupova anketa ob koncu mandata mu je namerila 34-odstotno podporo, najmanj v vsem času, kar je vodil ZDA. V zadnjih 60 letih je imel nižjo podporo ob slovesu samo Richard Nixon. Največ vprašanih Američanov je v anketi časnika USA Today in Univerze Suffolk na prvo mesto Trumpovih dosežkov postavilo ekonomijo, vsaj do pandemije. Za njegov največji neuspeh so označili slabo vodenje države.