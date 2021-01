Goran Vojnović: Opozicija v času kolere

Bodimo za začetek pošteni in priznajmo, da je bila epidemija virusa sars-cov-2 za vse nas nekaj novega in da smo bili vsi izgubljeni. Tako vlada, ki je v začetku prejšnjega leta razpadala, kot vlada, ki je takrat nastajala; tako levica kot desnica; tako mediji kot ljudstvo. Ubogi Borut Pahor se je marca tako izgubil, da se do danes ni našel. In nismo bili edini izgubljenci. Epidemija je bila nekaj novega za velik del sveta in razen zelo redkih izjem je večina držav tako imenovanega razvitega sveta pogrnila na izpitu kriznega upravljanja. Uboga Evropska unija pa se je marca tako izgubila, da se do danes ni našla.