Boris Dežulović: Reševanje vojaka Hladnika - Milharčiča

Kot vidimo, je moralo miniti 30 let, da so Slovenci in Hrvati izvedeli, da se je takrat po slavni vojni za neodvisnost v Ljubljani zelo resno razmišljalo, da bi Slovenska vojska prečkala Dragonjo, vpadla na hrvaško ozemlje in okupirala Istro vse do reke Mirne. Peter Jambrek je na portalu Časnik spomnil, da sta okupacijo Istre poleti 1991 po zamisli samega Franceta Bučarja – razočaranega, ker je Hrvaška spustila tanke JLA nad Slovenijo – preprečila Janez Janša in Igor Bavčar, zgodbo pa je na Twitterju potrdil sam Janša, pri čemer je le dodal, da ideja ni bila Bučarjeva, ampak »nekoga drugega«, ki ostaja skrivnost. Kdo je potemtakem ta Janšev »nekdo drugi«?