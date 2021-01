Velik del njene pozitivne energije pa ji že leta jemlje pravni boj, ki ga bije na nemških sodiščih in ki se je ta teden sklenil s pravnomočno obsodbo. Kristina Hänel je namreč na spletno stran ordinacije zapisala, da je pri njej mogoče opraviti splav. V Nemčiji je sicer splav pod določenimi pogoji dovoljen, toda 219.a člen kazenskega zakonika prepoveduje javno ponujanje in oglaševanje tega posega. Hänelovo je okrožno sodišče v Gießnu po tem členu leta 2017 obsodilo na 6000 evrov denarne kazni in na sodbo se je pritožila. Zdravnica je postala ena od žrtev notoričnega nasprotnika splava Yannica Hendricksa, ki je v številnih intervjujih dejal, da je ovajanje zdravnikov, ki kršijo omenjeni člen, njegov hobi. Samo v letih od 2015 do 2018 je ovadil okoli 70 zdravnic in zdravnikov. V večini primerov so pristojne oblasti sicer ovadbo zavrnile in niso sprožile preiskave, pri Hänelovi pa je bilo drugače. Prvostopenjska sodba je v Nemčiji spodbudila številne proteste in zahteve, naj se končno spremeni zastareli člen zakona, ki velja že od leta 1933. Kompromis, ki ga je uspelo doseči vladajočim krščanskim demokratom in socialdemokratom, pa je člen spremenil le toliko, da ponujanje in oglaševanje splava kaznuje le v primeru, če je to vsiljivo in povezano s premoženjsko koristjo. Pravni strokovnjaki so že takrat opozarjali, da zaradi širine možnih interpretacij tega člena sprememba zdravnikov ne bo zavarovala, kar je bil pravzaprav njen namen, in v primeru Hänelove so se te napovedi potrdile. Zdaj bo pravico iskala na ustavnem sodišču.