Tako je tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki ta teden novinarjem povedala, da bo Biden poskušal pospešiti postopek izdaje novega bankovca za 20 dolarjev, na katerem bo upodobljena Harriet Tubman, znana borka za osvoboditev sužnjev. To namero je sprožila že administracija predsednika Baracka Obame, ki je želel, da se z bankovca odstrani Andrewa Jacksona, sedmega ameriškega predsednika. Jackson je bil sporen zaradi njegove podpore suženjstvu in vloge pri etničnem čiščenju ter prisilni selitvi ameriških staroselcev z jugovzhoda ZDA na območje zahodno od reke Misisipi. Obamov naslednik Donald Trump že med predvolilno kampanjo ni skrival naklonjenosti do spornega predsednika, kot tudi ni skrival nenaklonjenosti do Obamove zamisli, ki jo je označil za »čisto politično nekorektnost«. Trump je obiskal Jacksonov grob, v Belo hišo obesil njegove portrete, njegov finančni minister Steven Mnuchin pa je leta 2018 dejal, da podobe bankovca ne bo mogoče spremeniti pred letom 2028. Harriet Tubman se je v suženjstvo rodila okoli leta 1820 v okrožju Dorchester v zvezni državi Maryland. Leta 1849 je zbežala s pomočjo abolicionističnega gibanja, ki je vzdrževalo Underground Railroad, tajno organizacijo, ki je sužnje s sužnjelastniškega juga tihotapila v svobodo na sever. Kasneje se je pridružila tej organizaciji in sama na sever pripeljala okoli 70 sužnjev. V času državljanske vojne je vohunila za vojsko severnih držav in pomagala pri osvoboditvi stotin zasužnjenih. Danes je v ZDA ena najbolj znanih osebnosti njihove zgodovine in mnogim rodovom Afroameričanov velja za zgled vztrajnega boja za človekove pravice.