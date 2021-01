Subjektiv: Brez olajšanja

Kako veliko olajšanje lahko prinese cepljenje proti novemu koronavirusu, so že izkusili stanovalci domov starejših občanov. Čeprav virus še naprej divja po Sloveniji, se ti posebej ogroženi prebivalci vse redkeje znajdejo med obolelimi. Res je, da so mnogi med njimi to okužbo že preboleli in so zato nekaj časa na varnem, a pravo pregrado je prineslo šele cepljenje. V bolnišnicah lahko bolnike, ki jih k njim zaradi covida-19 dnevno premestijo iz domov starejših občanov, danes preštejejo na prste obeh rok.