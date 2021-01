Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je bilo prvo srečanje visokih uradnikov zunanjih ministrstev treh držav namenjeno sodelovanju na področju gospodarskega razvoja, povezljivosti in celovite zaščite severnega Jadrana.

Za sestanek, ki je zaradi epidemije covida-19 potekal virtualno, so se dogovorili zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije na srečanju v Trstu 19. decembra lani. Ministri so takrat s sprejetjem skupne izjave vzpostavili mehanizem za okrepljeno sodelovanje med državami glede Jadrana na politični in strokovni ravni.

Današnji pogovori so bili po navedbah MZZ namenjeni tudi oblikovanju predlogov za srečanje na ministrski ravni, ki je predvideno v prvem četrtletju leta. Vse tri države so izpostavile velik interes za poglobljeno sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v Jadranskem morju, saj lahko le na takšen način skupnega upravljanja uresničimo njegove potenciale v korist vseh treh držav in ga obenem ohranimo za bodoče generacije, so v sporočilu za javnost poudarili na MZZ.

Slovenska delegacija, ki jo je vodil v. d. generalnega direktorja direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na MZZ Marko Rakovec, se je zahvalila za informacijo o napovedani razglasitvi izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ter izpostavila, da njuna razglasitev ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu, so še sporočili z MZZ.