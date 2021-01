Spomenka Hribar o tem, da sprava ni to, kar je počel Trump in ni to, kar počne Janez Janša

»Sprava ni to, kar je počel Trump, ko je sprl državljane skoraj do državljanske vojne, in ni to, kar počne Janez Janša, ko nas, svoje narodnjake in sodržavljane, s piedestala oblasti zaradi nestrinjanja z njegovo avtoritarno politiko zmerja z udbovci, komunisti, zločinci, nas razglaša za sovražnike domovine, nam odreka pravico do svojega mišljenja in javnega delovanja in nas onemogoča tudi materialno z odtegovanjem javnih sredstev, ki so last davkoplačevalcev.«