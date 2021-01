Anton Olaj se je po vodenju novomeške policijske uprave upokojil leta 2012. Od lanskega julija je bil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, kjer je zamenjal Franca Breznika. »Vesel sem, da me je poklical minister za notranje zadeve in vprašal, ali bi bil pripravljen pomagati na pravnem in strokovnem področju,« je Olaj danes povedal o nastopu funkcije državnega sekretarja. »Sodelovanje je bilo zelo dobro,« ocenjuje. Povedal je še, da ni bil politično nikoli aktiven. Napoveduje, da bo policistom kril hrbet, a da ga je stavka presenetila. »Menim, da je notranji minister zelo naklonjen reševanju razmer v policiji,« je dejal in dodal, da gre po njegovem za situacije, kjer je dogovor možen.

»Vsakdo ima lahko o tem svoje mnenje,« pa so besede, s katerimi komentira objavo poimenskega seznama plač zaposlenih v Policiji. Spomnil je, da »informacijska pooblaščenka ni v tem videla nič spornega« in da sam nima težav s tem, da lahko vsakdo preveri, kakšna je njegova plača.

Izjava Antona Olaja bo ob prevzemu vodenja slovenske policije.

Na mestu generalnega direktorja policije je zamenjal Andreja Juriča, ki je policijo vodil kot vršilec dolžnosti po tem, ko se je po hišnih preiskavah pri ministru Počivalšku z mesta generalnega direktorja poslovil Anton Travner.