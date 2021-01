Pred dnevi smo pisali o tragediji, ki se je v nedeljo zgodaj zjutraj odvila v družinski hiši v Indianapolisu. Policija je naletela na pravi pokol, v lužah krvi so ležala trupla družine Childs; 42-letnega Raymonda in enako stare Kezzie, 18-letnega Elijaha, 13-letne Rite ter 19-letne Kiare, ki je bila noseča. Kljub hitri prvi pomoči nerojeni otrok streljanja ni preživel.

Po poročanju ameriških medijev je policija aretirala 17-letnega Raymonda, ki so ga že uradno obtožili šestih umorov (očeta, mačehe, sestre, brata in njegovega nosečega dekleta ter še nerojenega otroka), pa tudi poskusa umora še enega brata, ki pa mu je uspelo pobegniti. Zaradi teže zločina bodo najstniku sodili kot odraslemu. Sodeč po zapisih v sodnih dokumentih, je to nerazumno krvavo dejanje spodbudila kazen očeta, ker je 17-letnik hišo zapustil brez dovoljenja.

»Gre za največji množičen umor zadnjega desetletja pri nas,« je primer v nedeljo opisal šef policije Randal Taylor. Z njim se strinja župan Joe Hogsett: »To je naklepno zločinsko dejanje. Množični umor.« Napovedal je, da se bo preiskavi pridružila zvezna policija FBI, kar posledično pomeni tudi strožjo kazen za storilca oziroma več njih.