V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v lanskem decembru zabeleženih približno 9300 prihodov turistov in 70.600 njihovih prenočitev. Število prihodov se je v primerjavi z decembrom 2019 zmanjšalo za 97 odstotkov, število prenočitev pa za 91 odstotkov, je danes poročil Statistični urad RS (Surs).

Domači turisti so decembra ustvarili 5000 prihodov (95 odstotkov manj kot decembra 2019) in slabih 40.000 prenočitev (86 odstotkov manj). Prihodov tujih turistov je bilo približno 4300, kar predstavlja zgolj dva odstotka vrednosti iz decembra 2019, njihovih prenočitev pa nekaj manj kot 31.000 (6 odstotkov vrednosti iz decembra 2019).

Največ prenočitev iz tujine je bilo med turisti Bosne in Hercegovine (nekaj več kot 4800 ali 16 odstotkov prenočitev tujih turistov), Srbije (14 odstotkov), Hrvaške (8 odstotkov), Severne Makedonije in Nemčije po (7 odstotkov) in Italije (5 odstotkov). Glavnina prenočitev je bila ustvarjena v zdraviliških občinah (približno 24.300 ali 34 odstotkov vseh prenočitev). Sledile so mestne občine (približno 11.200 ali 16 odstotkov vseh prenočitev) in obmorske občine (približno 9700 ali 14 odstotkov vseh prenočitev). V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 9500 prenočitev kar prav tako pomeni 14 odstotkov vseh prenočitev. 57 odstotkov vseh prenočitev v decembru je bilo sicer v hotelih.