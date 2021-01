V nesrečnega volka Antona je v sredo zjutraj trčil voznik osebnega avtomobila, ki se je želel vključiti v promet na avtocesti Reka-Zagreb nedaleč od cestninske postaje Grobnik. Voznik je ravno gledal na drugo stran ceste, ko je preden pritekel volk, ki je nato in po trčenju obležal mrtev, poroča Novi list na svoji spletni strani.

Zaposleni na cestninski postaji so videli volka, ko je preskočil žičnato varnostno ograjo na avtocesti. Po nesreči so znova opozorili, da je ograja prenizka ter da so jo že večkrat preskočile tudi srne in jeleni, ki so bili nato prav tako žrtve prometnih nesreč.

Na nezadostno višino varnostne žičnate ograje že dlje časa opozarjajo tudi v lokalnem lovskem društvu. Za reški časnik so potrdili, da so strokovnjaki spremljali gibanje volka Antona s pomočjo njegove telemetrične ovratnice. Ugotovili, da je volk, ki je bil star med šest in sedem let, večinoma bival na območju Gorskega Kotarja, Senja in zaledja Dalmacije.

Po sredini nesreči je primorsko-goranska policijska uprava sporočila, da so od začetka leta na različnih koncih županije vključno z otokom Krk zabeležili 25 nesreč, v katerih so vozniki osebnih in tovornih vozil trčili v živali. Poleg divjadi, med katerimi so bili volk, divje svinje, jeleni in zajci, so pod kolesih vozil končale tudi domače živali, kot so ovce in psi. Dodali so, da gmotna škoda v teh nesrečah znaša skoraj 20.000 evrov.

Obenem so znova pozvali voznike k previdni vožnji na hrvaških cestah, posebej v jutranjih urah, da bi v prihodnje preprečili podobne nesreče, ki se lahko končajo tudi s hujšimi posledicami. Iz policije so tudi opozorili, da so lahko tudi vozniki tisti, ki so odgovorni za trčenje z živaljo, če so ob tem kršili prometne predpise, kot je na primer prehitra vožnja.