V soboto dopoldne bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda pooblačilo, ponekod bo spet zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od -7 do -3, drugod od -2 do 1, najvišje dnevne od -1 do 6, ob morju in v vzhodnih krajih do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto zvečer in v noči na nedeljo bo občasno deževalo, meja sneženja se bo postopno spustila pod 600 metri nadmorske višine. V nedeljo bo oblačno, občasno bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V ponedeljek kaže na pretežno oblačno in suho vreme.