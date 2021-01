Kupil bi tisto, česar nimajo Sredi belega dne je moški na eni od koprskih bencinskih črpalk nadlegoval zaposleno, ki ji je uspelo aktivirati tihi alarm. 40-letnik je žensko nadlegoval, nikakor se ni pustil »odpikati« in se odstraniti, od nje je po vsej sili zahteval izdelke, ki jih tam pač ne prodajajo. Ob prihodu varnostnika se je moški na srečo umiril, vseeno pa so mu policisti izdali kazen zaradi kršenja javnega reda in miru, saj je na ves glas kričal. Ker so opazili, kako pijan je, so mu zabičali, naj nikar ne sede za volan, pomirjeni moški pa jim je zagotovil, da se bo znašel drugače. Očitno je lagal. Malo kasneje ga je namreč za volanom ustavila druga patrulja, alkotest je pokazal na prisotnost alkohola, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, čaka ga sodnik za prekrške.

Zaradi ljubice zabodla moža Leonora in Juan sta bila srečen par, četudi sta poročena že dolgo. A potem je ona na njegovem telefonu našla fotografije, na katerih je bil v objemu z drugo žensko. Ljubico. Leonori se je stemnilo pred očmi, segla je po nožu in svojega ljubljenega večkrat zabodla. Nič ni pomagalo, da je na ves glas kričal, da se moti, da je prišlo do nesporazuma. Na srečo ji je še pravi čas orožje izpulil iz rok. Razplet krvavega dogodka je neverjeten. Juan svoji soprogi ni nadel rogov, temveč je nedolgo tega digitaliziral stare fotografije, na katerih sta skupaj ravno z njo, Leonoro. A med brskanjem po telefonu ona sama sebe iz mladih dni pač ni prepoznala. Juan je napad preživel, se bo pa moral kar nekaj časa znajti brez žene, ki so jo policisti odpeljali v lisicah.

Truplo? Ne, samo krompir Angležinja je med sprehodom s psom v blatu opazila nekaj, kar je bilo podobno nožnemu palcu. Fotografijo je nemudoma poslala policiji, ta pa je zagnala obširno akcijo, v kateri so jim v temi pomagali tudi sledni psi. Izkazalo se je, da iz zemlje ni štrlel del človeškega stopala, temveč krompir, ob katerem je rasla goba. Policisti so se zaskrbljeni sprehajalci zahvalili za pomoč in skrb, saj je gospo zares skrbelo, da je naletela na truplo. Sporočili so še, da se je iskalna ekipa ob najdbi krompirja prijetno nakrohotala. »V takšni situaciji vedno pokličite policijo. Če se izkaže, da gre za zelenjavo, pa se vam bodo sledni psi zahvalili za priboljšek,« so se pošalili.

Kazen za hranjenje putk Na Key Westu, najjužnejši točki kontinentalnih ZDA, najbolj poznanem po Ernestu Hemingwayu, bo hranjenje divjih petelinov in njihovih putk kmalu nezakonito. Prvi prekršek bo dobrosrčneže stal 250 dolarjev, povratnike bodo kaznovali z dvakrat višjo globo. Karizmatično mestece je zadnja leta preplavila divja perjad, ki po navedbah lokalnih oblasti prenaša bolezni, uničuje lastnino in s kakci onesnažuje javne površine, avtomobile in še kaj. Živali so po njihovem debele, saj brez težav najdejo hrano, in razvajene, saj jim turisti mečejo pokovko in ocvrt krompirček. »Neverjetno veliko jih je. In ko koga lepo prosiš, naj jih nikar ne hrani več, se odzove, kot bi želel kaj žalega storiti njihovemu prvorojencu,« se za lokalni časnik razburjajo podporniki novega zakona. Divji ptiči naj bi bili iz dneva v dan tudi vse bolj agresivni in napadajo domačine, če mislijo, da imajo hrano zanje.