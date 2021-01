Tokratno so prvič po marčevski prekinitvi lige zaradi koronske pandemije odigrali pred navijači, okrog 1500 jih je lahko prišlo v dvorano, vsi pa so morali opraviti hitre teste na novi koronavirus ali pa iti mimo posebej za to izurjenih psov.

Ekipa vročice je še naprej zelo oslabljena, poleg Dragića je manjkala še šesterica, Jimmy Butler zaradi zdravstvenih protokolov lige, zaradi poškodb pa Avery Bradley, Moe Harkless, Meyers Leonard, Chris Silva in Andre Iguodala. Po sedmih tekmah premora zaradi težav z vratom se je vrnil Tyler Herro in zadel 19 točk, 30 točk sta skupaj zabeležila Gabe Vincent (18) in Max Strus (12), Bam Adebayo pa je bil blizu trojnega dvojčka s 16 točkami, 13 skoki sedmimi podajami za Miami.

Nicolas Batum je zbral 18 točk, eno manj pa Lou Williams za Clippers, ki so z delnim izidom 20:2 v tretji četrtini naredili pomemben korak k zmagi, četudi so se gostitelji v zaključku nevarno približali, pred tem pa že do polčasa zapravili v uvodu v tekmo priborjenih 18 točk prednosti. Miami je namreč 33 točk zadel že v prvih 11 minutah.

Tudi ekipa iz Los Angelesa ni bila popolna, manjkala sta Kawhi Leonard in Paul George zaradi pozitivnih testov in poškodovani Patrick Beverley.