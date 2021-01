Žiga Hieng, mladi menedžer 2020, je od januarja 2018 predsednik uprave Salusa, pred tem je bil pet let član uprave, dve leti pa je vodil tudi Tosamo. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Ob prejemu nagrade se je zahvalil predvsem sodelavcem, ki so zaslužni, da je danes tu: »Danes nas je že 450, ko sem prišel, nas je bilo 150. Vseeno v podjetju včasih rečem, da sem v družino prišel kot zadnji, saj je podjetje staro že 50 let in nekateri sodelavci so tu že desetletja. Kar želim povedati je, da so sodelavci naredili vso zgodbo, ki jo danes tu predstavljam. Nagrada in priznanje gre njim.«

Priznanje artemida, ki ga Združenje Manager podeljuje menedžerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, sta letos prejeli Mojca Leskovar, predsednica uprave družbe Thermana, in Nataša Kraškovic, direktorica družbe Alpeks Celje in Alpeks Gastro Zagreb. »Ta nagrada mi zelo veliko pomeni in je potrditev mojega dosedanjega dobrega dela. V njej se skriva tudi podpora mojih najbližjih in izjemne ekipe sodelavcev, ki s pripadnostjo in zagnanostjo ustvarjajo zgodbo Thermane,« je ob prejemu Artemide dejala Leskovarjeva. Nataša Kraškovic pa je dejala: »Izjemno sem počaščena, da sem prejela to priznanje. Zame je potrdilo, da sem na pravi poti in mi daje še večji zagon za nadaljnje uspehe.«

Upravni odbor Združenja Manager je priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2020 podelil Stanetu Rožmanu, predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Krško. »Nagrado razumem in jo jemljem kot priznanje širši ekipi, ki je ustvarila prepoznavno podjetje. Je tudi potrditev dejstva, da jedrska energija postaja del rešitve okolja in planeta. Naš skupni izziv je to, kako ohraniti uravnoteženost skupnega življenjskega prostora. Dosežki vedno pridejo, če se pravočasno zavemo izzivov in priložnosti, ki jih ti prinašajo. Rezultati pa so odvisni od tega, kako znamo biti spoštljivi do narave, sodelovati in ohranjati medsebojno zaupanje in spoštovanje.«