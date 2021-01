Po aparatu za kavo gina, ki je bil prav tako uspešen pri zbiranju sredstev na kickstarterju, je aparat arco že tretji projekt na področju kave. Kot je za Dnevnik pred nedavnim povedal Anže Miklavec, blagovna znamka Goat Story raste z novimi nišnimi izdelki, ki so namenjeni velikim ljubiteljem kave, med katere se štejejo tudi snovalci kampanje, ponujajo pa tudi specialne vrste kave iz lastne mikropražarne.

Arco je mlinček za kavo dva v enem, omogoča torej ročno mletje kave, nastavek pa je mogoče vtakniti tudi v osnovno električno enoto, ki kavo zmelje strojno. Stroj iz aluminija z jeklenimi deli premošča vrzel med luksuzom električnih mlinčkov in svobodo ter odlične kakovosti mletja ročnih mlinčkov za kavo. Zaradi kakovosti mletja je kava okusnejša in kakovostnejša, pri mletju pa tudi ne prihaja do ostanka kavnih zrn. V mlinčku, ki s kar 120 nastavitvami kavo zmelje popolnoma po željah uporabnikov, je mogoče zmleti 50 gramov kave naenkrat. Ker je mlinček izdelan tako, da se povsem prilega dozi aparata za espresso, uporabnikom tudi prihrani čas.

Inovativni pripomočki za oboževalce kave

Kot poudarjajo pobudniki kampanje na kickstarterju, so že od prve kampanje leta 2014 na raziskovalnem potovanju na področju specialnih vrst kave. Poleg praženja kave v lastni mikropražarni so želeli rešiti še inženirske izzive in izdelati inovativne pripomočke, s katerimi bi bila priprava kave lažja in okusnejša. Vsi izdelki znamke Goat Story so ročno sestavljeni in odposlani iz Slovenije in skladišč v ZDA. Mlinček za kavo arco bo po časovnem načrtu junija prihodnje leto že pri podpornikih.