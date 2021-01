Prekletstvo manjšinske vlade in opozicije

Po letu dni od odstopa predsednika vlade Marjana Šarca in delovanja vlade Janeza Janše je Slovenija znova sredi politične krize. A ta ni le politična, tu je še njen zdravstveni vidik, ko po slabih štirih mesecih ne najdemo izhoda iz labirinta novega koronavirusa. Če v mešanico negotovosti dodamo še krizo zaupanja in eksistence, je najbrž jasno, da se je Slovenija znašla pred izjemno preizkušnjo. Protesti, nezadovoljstvo in strahovite izgube človeških življenj pričajo, da je vsa Evropa pod izjemnim pritiskom, ne le Slovenija.