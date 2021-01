Z obsežnim požarom so se spopadla številna gasilska društva iz Občine Ivančna Gorica. Brez strehe nad glavo so ostale tri družine. Do 22. ure je bil požar sicer pogašen, gasilska intervencija pa še poteka. »Trenutno poteka gašenje manjših žarišč požara in že delna sanacija požarišča. Do jutra bomo vsekakor nadzorovali pogorišče, da ne bi prišlo do ponovnih izbruhov ognja,« je za POP TV povedal vodja intervencije Slavko Zaletelj.