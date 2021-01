Tudi policisti ob grozotah ne ostanejo ravnodušni

Kraj zločina s štirimi trupli v mlaki krvi, grozljiv prizor po vsem telesu opečene ženske, ki jo je napadel mož, obvestitev staršev o smrti njihovega otroka. Vse to so situacije, v katerih se slej ko prej znajde vsak policist in zaradi katerih je ta poklic med najbolj stresnimi. Možje v modrem se podajajo v nevarne, nepredvidljive in včasih neobvladljive situacije, od katerih večina beži, po mnogih od njih slabo spijo, se čutijo krive, so utrujeni. Na kakšen način policisti predelajo te grozljive, nevsakdanje izkušnje, kako jim uspe, da jih nečloveški prizori ne spremljajo tudi doma? Na voljo za pogovor in predelavo dogodkov s terena imajo v službi devet psihologov, osemnajst policijskih zaupnikov pa jim ponuja še psihološko podporo. O težkih preizkušnjah in bremenu, ki ga mnogi sami ne znajo odložiti s svojih pleč, smo govorili s Katjo Hebar, samostojno policijsko inšpektorico – psihologinjo s PU Maribor, ter Mirjano Savić, višjo policijsko inšpektorico – psihologinjo GPU PA, vodjo psihološke dejavnosti.