Na petem mestu je odločitev jeseniškega zdravstvenega doma, da bo smučarjem iz domačih občin hitre teste nudil brezplačno, drugim pa bodo zaračunali 20 evrov, kar je dokaz, da vsi stereotipi o Gorenjcih držijo. Na četrtem mestu je odločitev, da bo obrambni minister poslej tudi minister za zdravje, s čimer smo se dokončno uvrstili med države, kjer epidemijo obvladujejo slabi generali. Na tretjem mestu je norost z odpiranjem in zapiranjem šol, pri kateri sumimo, da poleg lune na to vplivajo tudi nore tablete. Na drugem mestu so gate in štumfi, ki jih lahko kupujemo v trgovinah z živili, a le v roza in modri barvi ter le ob sredah med drugo in tretjo uro popoldan. Na prvo mesto lestvice Top 5 polne lune pa se uvrsti novica iz Kitajske, da so začeli teste na covid-19 izvajati analno, saj naj bi bil ta način bolj zanesljiv. To pomeni da bomo letos res na…, se pravi nasankali.