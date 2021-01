Janeček, avtor in vodja akcije, ki ima v mestu Jince tudi svojo pivovarno, je v posmeh politikom, ki sprejemajo različne ukrepe brez upoštevanja stvarnih dejstev, po gostilnah ustanovil sedeže nove politične stranke: gostje, ki pijejo in malicajo, pravzaprav politično sestankujejo. Gostje so postali politiki, ki hodijo na sedeže strank, torej v lokale, čeprav so tudi na Češkem, kot še mnogokje, gostilne zaprte.

Naši gostinci podobne državljanske nepokorščine niti približno ne razvijajo, če odštejemo nekaj intervjujev, v katerih so pomembnejši gostinci, predvsem tisti, ki se lahko pohvalijo s svetovno slavo, povedali, da jim ukrepi vlade ne ustrezajo. A dlje niso šli in tudi nobene duhovite akcije ne bodo izpeljali. Po eni strani se borijo z dostavami, po drugi z novimi produkti, bolje obveščeni pa znajo povedati, da so v Ljubljani in v turističnih centrih gostinci tajno odprli lokale za posebne goste, a takšnim seveda grozi visoka kazen. Tako neposlušnim gostincem kot lačnim gostom.

A nekaj bo treba storiti. In upati je, da se tega zaveda tudi naša oblast, ki je naše lokale jeseni zaprla veliko pred drugimi državami v Evropi: menda bodo številke okuženih, bolnih in mrtvih, če zaprejo gostilne, boljše, smo slišali od odgovornih. Pa niso bile. Očitno v gostilnah le ne bi bilo tako nevarno kot v drugih zaprtih javnih prostorih. Nedeljski dnevnik