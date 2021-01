V četrtek, enajst dni po vrnitvi Alekseja Navalnega iz Nemčije in njegovi aretaciji na enem od moskovskih letališč, je rusko sodišče po pričakovanjih zavrnilo njegovo pritožbo na 30-dnevni pripor. Tako bo ob vseh protestih zahodnih držav ostal zaprt tudi prihodnji teden, ko mu bodo začeli soditi.

Najbrž ga čaka več let zapora, med drugim zato, ker naj bi kršil določila pogojne zaporne kazni iz leta 2014 in se od avgusta, ko je bil zaradi zastrupitve z novičokom na zdravljenju in okrevanju v Berlinu, ni javljal na policijsko postajo. Za zastrupitev obtožuje rusko tajno službo FSB. Navalni, ki je kljub ječi vse močnejši in vplivnejši, je četrtkovo zaslišanje prek ekranov izkoristil za kratko sporočilo svojim privržencem in nasprotnikom režima: »Nikoli ne bomo dovolili, da bi si ti ljudje prisvojili našo državo. Res je, da je gola sila na vaši strani. Lahko me vklenete v lisice, a to ne bo trajalo v nedogled.«

Ob zaslišanju 18. januarja pa je takole pozval k protestom: »Zasedite ulice, ne zame, ampak zaradi sebe!« Več sto tisoč Rusov je tako zadnjo soboto kljub hudemu mrazu protestiralo v več kot sto ruskih mestih, aretiranih pa je bilo okoli 3500 ljudi. Vsi zdaj čakajo na nedeljo, ko bodo novi protesti. Nedelja bi bila lahko zgodovinski dan, ker bi lahko zadnji daljši video Navalnega, ki si ga je od srede januarja ogledala že več kot polovica Rusov, spodbudil milijone ekonomsko prizadetih ob pandemiji, da se pridružijo protestom. V njem prikazuje milijardo evrov vreden kompleks palač in zgradb ob Črnem morju kot last predsednika Vladimirja Putina. Z njegovo objavo je Navalni kot na svojo najvišjo karto počakal do svoje vrnitve v Rusijo.