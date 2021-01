Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so bili o padcu otroka v reko obveščeni nekaj po 15. uri. Doslej zbrani podatki kažejo, da je otrok v spremstvu očeta hodil po obrežju, pri tem pa v vodi opazil nutrijo, eno od številnih, ki čofotajo ob bregovih. Naslonil se je na ograjo, nakar se je zgodilo: zdrsnilo mu je po brežini in padel je v reko, ki je na tem delu globoka okoli poldrugi meter. K sreči ga je iz mrzle vode takoj potegnil in na trdna tla rešil oče, nakar so jima po strmem nabrežju na varno pomagali občani in člani Gasilske brigade Ljubljana, ki so tudi prihiteli na pomoč. Reševalci nujne medicinske pomoči so ju še na kraju oskrbeli in prepeljali v klinični center. Vendar kot sporoča policija, po prvih podatkih nista bila poškodovana. Možje v modrem še naprej zbirajo obvestila o okoliščinah nesreče, a za zdaj nič ne kaže, da bi imela znake kaznivega dejanja.