#intervju Robert Hrgota, selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih: Zajc je pri vsakem skoku miren in sproščen

Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo nadaljeval konec tedna v Willingenu v osrčju Nemčije. Slovenska reprezentanca se je zaradi koronavirusa včeraj na 900 kilometrov dolgo pot s kombiji odpravila v okrnjeni zasedbi brez bratov Prevc. Cene je zaradi okužbe s covidom-19 že od sredine prejšnjega tedna v izolaciji. Peter je bil pozitiven na testiranju v sredo, a ne kaže simptomov, medtem ko so bili preostali člani reprezentance na testiranju v torek negativni. Domen je ostal doma, ker je bil v rizičnem stiku, in bo novo testiranje opravil jutri. V ekipi so Anže Lanišek, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, povratnik Timi Zajc in novinec Lovro Kos.