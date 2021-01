Vije vaje z enim samim kandidatom, 2.

Kot pooblaščena za opravljanje funkcije direktorice Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) zaprošam za objavo popravka k članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 23. 1. 2021). Avtorica članka namreč zmotno navaja, da sem članica stranke SD, in neresnično špekulira: »Marko Repnik je član stranke SD in podžupan Prebolda, članica iste stranke je sicer tudi Metka Šošterič, a naj bi bila bolj 'ugodna' – tako za trenutno politično garnituro na ministrstvu kot za lastno stranko. Zamenjava na vrhu JSKD se je namreč zgodila znotraj kvote SD.« Ob tem pojasnjujem, da nikoli nisem bila in nisem članica ne stranke SD ne katere koli druge politične stranke. Vlada RS me je kot članico nadzornega sveta JSKD ter strokovnjakinjo in poznavalko področja pooblastila za opravljanje funkcije direktorice JSKD in pri tem ne gre za politično kadrovanje katere koli politične stranke.