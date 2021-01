V naselju Žimarice v občini Sodražica je v sredo nekaj po deseti uri zvečer zagorela stanovanjska hiša, ogenj se je prek strehe razširil še na kakšnih 180 kvadratnih metrov velik hlev tik ob njej. »Dobili smo poziv, da gori hiša in da se ogenj že vidi skozi okna,« o klicu na pomoč pove vodja intervencije in poveljnik PGD Sodražica Janez Levstek. Na teren so poslali petnajst gasilcev z dvema cisternama in kombijem, na pomoč jim je priskočilo približno enako število prostovoljnih gasilcev iz društva Žimarice Globel Podklanec. Skupno se je z ognjem borilo okoli trideset gasilcev, v grobem so ga pogasili v kakšni uri. Zakaj je zagorelo, trenutno še ni znano.

»Na kraju smo najprej poiskali morebitne ponesrečence, lažje poškodovan lastnik objektov je sam prišel ven,« intervencijo opisuje Levstek. Stanovalca so oskrbeli ribniški reševalci, delavci Elektra so odklopili elektriko, policisti in delavci cestnega podjetja so bližnjo cesto posuli s soljo, da ne bi iz požarne vode nastal led. »Hiša žal ni več primerna za bivanje,« so sporočili z občine Sodražica, tako da njen lastnik, gre za starejšega občana, v njej ne bo več mogel živeti.

Župan Blaž Milavec si je kraj požara ogledal še isto noč, za gospoda uredil prenočitev v občinskih prostorih, zjutraj pa so v zgodbo potegnili tudi center za socialno delo v Ribnici. »Ti so gospodu uredili začasno nastanitev v domu starejših občanov v Ribnici,« še navajajo na občini. Z lastnikom se bodo o sanaciji hiše pogovorili, ko se bo ta odpočil, a po prvih ocenah obnova ni smiselna, prav tako pa je za gospoda najverjetneje najbolje, da se mu zagotovi stalna namestitev v ustrezni ustanovi, so še dodali.