Prav toliko kot o košarki je bilo od začetka sezone v ligi NBA govora o koronavirusu. Število primerov je namreč z vsakim dnem naraščalo, prav tako količina odpadlih tekem. Ko so na komisarja Adama Silverja že začeli pritiskati, naj sezono za teden ali dva prekine, je ta odgovoril s še bolj strogimi protokoli, ki se jih morajo igralci in člani strokovnih štabov klubov NBA držati. Očitno je s tem zadel v polno, saj je število okuženih začelo padati. Pred dvema tednoma je bilo tako 16 pozitivnih primerov, pred tednom dni 11, v sredo pa je liga NBA oznanila, da je od 492 testiranih igralcev le eden prejel pozitiven rezultat. Kljub temu da so pogoji enaki za vse klube, pa je jasno, da na rezultate na začetku sezone bolj kot kakovost moštev vpliva sreča z okužbami. Med tistimi, ki so je imele najmanj, sta ravno Dallas Luke Dončića in Miami Gorana Dragića.

»Marsikaj je trenutno slabega v našem moštvu,« je po visokem porazu proti Utahu povedal Luka Dončić , ki je 30 točkam dodal šest asistenc in štiri skoke. »Enostavno se moramo bolj boriti,« je dodal. Ljubljančan v težavah zaradi koronavirusa ni želel iskati izgovorov za slabo formo moštva. Sta se jih pa dotaknila trener Rick Carlisle, ki je dejal, da so povratniki pomagali, kolikor so lahko, in da bodo potrebovali še nekaj časa, da se vrnejo v formo, ter Kristaps Porzingis, ki je izpostavil, da zaradi vseh odsotnosti v moštvu ni kemije, kar ga skrbi. Ravno Utah, ki je ugnal Dallas, pa je primer ekipe, ki je imela, kar zadeva okužbe, srečo. Moštvo je od začetka sezone brez težav, trenutno v seriji desetih zaporednih zmag in za zdaj predstavlja najlepše presenečenje letošnje sezone.

Tako moštvo iz Teksasa kot tisto s Floride trenutno zasedata mesti, ki na zahodni in vzhodni konferenci ne peljeta v končnico. Tekem bo do konca sezone jasno še precej in zato tudi možnosti za izboljšanje položaja, a je določena škoda narejena. Dallas je proti Utahu dosegel tretji zaporedni poraz, kljub temu da se je vrnila trojica košarkarjev. Dorian Finney-Smith in Josh Richardson po devetih tekmah, Dwight Powell po osmih. Še vedno pa je odsoten Maxi Kleber. Kdaj bodo po večdnevnem mirovanju znova ujeli pravo formo, ne ve nihče.

Spoelstra optimističen

V podobno težki situaciji kot Dallas je tudi Miami Gorana Dragića, ki je proti Denverju (Vlatko Čančar je v dveh minutah in pol zbral skok) dosegel že četrti zaporedni poraz. Moštvo s Floride že lep čas ne more računati na prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, Avery Bradley pa je zaigral prvič po osmih tekmah. Proti Denverju je zaradi manjše poškodbe manjkal tudi 34-letni Ljubljančan, ki je skupaj z Bamom Adebayjom, Kendrickom Nunnom, Moejem Harklessom, Udonisom Haslemom in KZ Okpalo pred kratkim moral zaradi tesnega stika z Bradleyjem v karanteno in je izpustil obe tekmi s Philadelphio. Za nameček je zaradi bolečin v vratu odsoten še Tyler Herro, vse skupaj pa je pripeljalo do tega, da je imel Miami po včerajšnjih tekmah tretje najslabše razmerje zmag in porazov v vzhodni konferenci.

»Kemija v našem moštvu je izjemna. Čeprav nam manjka veliko igralcev in rezultati trenutno niso najboljši, to niti za trenutek ne vpliva na našo vnemo in razpoloženje v slačilnici. Ravno zato ostajam optimističen in sem prepričan, da se bomo dvignili, ko bo naše moštvo znova popolno,« pravi trener Miamija Erik Spoelstra.