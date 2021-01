V minuli sezoni, ki rezultatsko ni bila najboljša za najhitrejšo slovensko alpsko smučarko Ilko Štuhec, je Mariborčanka dosegla najboljši izid sezone v Garmisch-Partenkirchnu. V smuku na Bavarskem je zasedla šesto mesto. V tej sezoni je šlo Štajerki na tekmah svetovnega pokala bolje, a na nemškem prizorišču ne bo tekmovala. Razloga sta dva. Prvi je poškodba gležnja, ki ji onemogoča maksimalen napad, drugi pa bližajoče se svetovno prvenstvo v Corzini d'Ampezzo, na katerega se bo skušala kar najbolje pripraviti, saj bo v Italiji branila naslov dvakratne zaporedne svetovne prvakinje.

»Za mano je slab teden v Crans Montani, ki ga želim čim prej odmisliti. Prepričevala sem se, da bo gleženj zdržal napore, a žal ni bilo tako. Kljub vztrajanju si nekje v podzavesti nisem dovolj zaupala, kar se je kazalo tudi v smučanju, ki je bilo slabo. Razmišljam samo še naprej,« sporoča Ilka Štuhec, njen trener Stefan Abplanalp pa dodaja: »Nesmiselno je na silo tekmovati v Garmischu, kjer bi tvegali veliko. Pred vrati je svetovno prvenstvo, kjer želimo, da Ilka napada, kot to najbolje zna. Pomembno je, da do svetovnega prvenstva pozdravi gleženj, da opravimo nekaj kakovostnih treningov v tednu pred začetkom prvenstva in da tako fizično kot psihološko pridemo v Cortino dobro pripravljeni. Ta čas torej jemljemo kot priložnost, ne kot izgubljeno obdobje.«

V Garmisch-Partenkirchnu bosta konec tedna tekmi v obeh hitrih preizkušnjah. V superveleslalomu se je z dvema zaporednima zmagama na mesto favoritinje postavila Lara Gut Behrami. Švicarka se v zadnjih tednih kaže v najboljši luči. Poleg tega, da blesti v hitrih disciplinah, je odlična tudi v veleslalomu, saj je bila v torek v San Vigiliu druga. V smuku je kar štiri od petih preizkušenj te sezone dobila Sofia Goggia, z zmago na Bavarskem pa bi dobila že peti smuk zapored. Osamljena Slovenka med elito bo Maruša Ferk.

Moški bodo tekmovali na dveh slalomih v Chamonixu. Francozi bodo gostili domači tekmi ob pravem času, saj sta na zadnjem slalomu v Schladmingu Clement Noël in Alexis Pinturault z drugim in tretjim mestom pokazala odlično pripravljenost. Edini, ki je na dosedanjih sedmih slalomih dobil dve preizkušnji, je Avstrijec Marco Schwartz, ki je s šestimi uvrstitvami na zmagovalni oder najbolj stabilen tekmovalec. Poleg Štefana Hadalina, ki bo napadal prvo uvrstitev sezone med deseterico, bosta od Slovencev na startu še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt. Slednji je včeraj tekmoval na slalomu FIS v Kranjski Gori in zasedel drugo mesto. Pri ženskah je bila druga tudi Anja Oplotnik.

Spored v Garmisch-Partenkirchnu Včeraj, trening smuka: odpadel zaradi slabe vidljivosti in padavin. Danes, ob 11. uri: trening smuka. Sobota, ob 11. uri: smuk. Od Slovenk bo na startu Maruša Ferk. Ker se je športno upokojila, lanske zmage ne bo branila Nemka Viktoria Rebensburg. Nedelja, ob 11. uri: superveleslalom. Lansko zmago bo branila Švicarka Corinne Suter.