Teden dni po tem, ko je občina na območje nekdanje tovarne koles Rog poslala gradbince v spremstvu varnostnikov in na Trubarjevi cesti začela rušiti nekatere dotrajane tovarniške stavbe, so uporabniki Avtonomne tovarne (AT) Rog ponovno opozorili na sporne dogodke tistega torkovega jutra. Tudi včeraj ni šlo brez nadzora policije in mestnih redarjev, ki so spremljali krajši protest in tiskovno konferenco na Mestnem trgu.

»Pri evikciji AT Rog je šlo za kaznivo dejanje samovolje,« so prepričani rogovci, ki so se zato po pomoč že obrnili na sodišče. Za zdaj se je enajst rogovcev odločilo, da se izpostavijo kot posestniki, na sodišču pa so že zahtevali sodno varstvo. S takšno potezo so tudi leta 2016, ko je občina v začetku junija v Rog poslala gradbince in varnostnike, mestni oblasti preprečili nadaljevanje načrtovanega projekta Center Rog.

Do stvari, če se odpovedo tožbam Rogovci vztrajajo, da občina za svoje ravnanje, pri katerem je posredovala tudi policija in uporabila silo, ni imela pravne podlage in da jim zato do danes tudi ni pokazala dokumentov, na podlagi katerih se je odločila za izselitev uporabnikov nekdanje tovarne. Prepričani so, da so se na Magistratu zavedali, da Rog minuli teden ni bil prazen. »Če bi bilo res vse po predpisih, kakor trdi občina, zakaj posestnikom in javnosti ne pokaže na zakon, ki jim dopušča vdirati v prostore, odstranjevati ljudi in jemati njihovo lastnino?« se je ob tem spraševal eden od rogovcev in ravnanje ljubljanskega župana Zorana Jankovića označil kot »samovoljno«. Zato bodo uporabniki Roga odgovorne – med drugim so izpostavili predstavnike občine z županom na čelu, varnostni službi Valina ter SSA in Alfa ter odgovorne na policiji – tudi kazensko ovadili. Prav tako bodo rogovci prijavili krajo. Do danes namreč nekateri še vedno pogrešajo svoje stvari, ki so ob nepričakovanem prihodu gradbincev ostale v Rogu, občina pa jih je prepeljala v zbirni center na Povšetovi. »V zadnji alineji obrazca, ki ga moramo izpolniti, če želimo prevzeti svoje stvari, je navedeno, da s podpisom soglašamo, da se odpovemo terjatvam in tožbam,« je pojasnil rogovec in dodal, da imetja ne bodo prevzeli v zameno za tišino.