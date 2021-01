Janezu Janši, predsedniku vlade: postanite končno človek in odgovorite na jasna vprašanja z odgovori, ki pritičejo politiku in državniku, namesto da žalite in ponižujete tri četrtine Slovencev. Preveč imate grehov in zaradi tega nobene pravice biti sodnik drugače mislečim. Ne izkoriščajte zmede s covidom za svoje sebične interese in ne davite večine državljanov še s svojimi zmedenimi ukrepi.

Mateju Toninu, predsedniku NSi: namesto udinjanja svojemu gospodarju na Zemlji razmislite o spoštovanju vrednot, ki vam jih zapoveduje nebeški vladar. Niti senca prejšnje predsednice niste, na žalost…

Naprednim (političnim in akademskim) silam v Sloveniji: zdaj in prav zdaj je čas za enotnost na svetli strani družbe. Pogoltnite vse osebne zamere in nesoglasja ter združite svoje moči – tri četrtine Slovenije to od vas pričakuje! Četrtina Slovenije se že združuje okoli ljudi, ki so že zdavnaj zapravili svoj ugled…

Volilcem: ohranite svoj spomin in s tresočo roko na prihajajočih volitvah izberite tiste, ki bodo zares opravljali svoje poslanstvo v skladu s prisego in programom ter ne pozabite tistih, ki so sebe in svoje programe prodali za lastno korist. Ni ga bolj neumnega odločanja od tistega, ko položimo možnost odločanja v roke ljudem, ki za svoje odločitve ne bodo nikoli odgovarjali.

Covid-19 je tudi priročen izgovor za ukinjanje človeških in državljanskih pravic in svobod. Ne spreglejmo načrta, ki je za tem izgovorom; dobro je, da ga niti ne skrivajo preveč. Uničuje se mala in srednja podjetja, ki so srce vsakega gospodarstva, ustvarja se bodoča množica revežev… Ko privolimo še v izkaznice o cepljenosti, potem iztegnimo takoj še roko, da nam vgravirajo osebno številko… Nadaljevanje pa si oglejte v dokumentarcu Mož, ki je preveč videl.

Srečo Knafelc, Krvava Peč