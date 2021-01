MOL naj bi bila obveščena, da je Rog prazen. Kdo in kdaj jih je o tem obvestil? Zakaj so potem gradbinci prišli tja v spremstvu policije in varnostnikov? Ko so ob prihodu morali opaziti, da Rog ni prazen, so se torej spontano odločili, da ga izpraznijo nasilno?

MOL trdi, da so izčrpali vsa pravna sredstva za rešitev tega problema. Torej je naslednji korak le še nasilje?

Stališče MOL je, da za prebivalce Roga nikoli ne bi bil primeren trenutek za izselitev. Pa je najprimernejši trenutek res sredi zime in epidemije?

Ne glede na to, ali so prebivalci Roga tam živeli zakonito ali ne, se tako ne dela z ljudmi in živalmi. Da se ljudi nasilno vlači na cesto, se jim onemogoči vzeti osebne predmete, se jim jih celo zaseže in uniči, vse to spominja bolj na prizore iz vojne kot na legitimen postopek v civilizirani družbi. Je izživljanje policistov nad določenimi skupinami ljudi postala nova norma(la)? Letos praznujemo 30. let osamosvojitve Slovenije. Smo se za to borili?

Nataša Grom, Ljubljana