Ne več kaj, temveč zakaj vlada dela narobe

Einsteinu pripisujejo definicijo norosti: »vedno znova početi isto in pričakovati drugačne rezultate« (čeprav resnici na ljubo, kljub temu da je genialna, to ni bila Einsteinova izjava). Ta definicija norosti dobro opisuje delovanje slovenske vlade v drugem valu epidemije. Kljub temu da (zaradi zamude in napak na začetku) sprejeti ukrepi drastičnega zapiranja javnega življenja in dela gospodarstva niso delovali in po treh mesecih še vedno ne delujejo, vlada pri njih vztraja in pričakuje, da bodo začeli delovati. Norost.