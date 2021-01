V komisiji vztrajajo, da je bistvo mehanizma zagotoviti preglednost, ne prepovedati izvoza, vendar pa bo v določenih primerih, na podlagi določenih meril, ki jih bodo predstavili v petek, izvoz cepiv dejansko mogoče ustaviti. Tako prestrežena cepiva naj bi nato razdelili med članice unije v skladu z načrti, so pojasnili viri pri EU.

Ta mehanizem, podoben sistemu, ki ga je unija vzpostavila lani spomladi za nadzor izvoza zaščitnih mask in druge opreme, unija po navedbah virov dolguje ne le bolnikom s covidom, temveč tudi vsem davkoplačevalcem, saj je farmacevtskim podjetjem izdatno finančno pomagala pri proizvodnji cepiv, da bi si vnaprej zagotovila določeno količino odmerkov.

Sistem naj bi deloval tako, da bi moralo podjetje oblastem v državi, kjer je njegova tovarna, sporočiti, koliko odmerkov namerava izvoziti, komu in kdaj. V skrajnem primeru bi lahko pristojne nacionalne oblasti izvoz prepovedale. »Morda bodo primeri, ko bo izdaja dovoljena odsvetovana,« so dejali viri. Odločitev naj bi bila sprejeta v nekaj urah. Izjema, ko izvoza ne bo mogoče prepovedati, naj bi bile pošiljke za revne države oziroma v humanitarne namene.

Čeprav v Bruslju zatrjujejo, da gre za splošen ukrep, ki ni uperjen proti nobenemu konkretnemu podjetju ali državi, je dejstvo, da ga je komisija napovedala po izbruhu spora z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca. Spor je sprožila napoved družbe, da bo unija v prvem četrtletju tega leta dobila le četrtino odmerkov, ki so predvideni po pogodbi.

Načrte komisije za vzpostavitev mehanizma, ki bo zagotovil, da se cepiv, ki so bila prvotno namenjena članicam unije, ne izvaža drugam, je podprl tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel v odgovoru na pismo, ki ga je dobil od voditeljev Danske, Grčije, Hrvaške in Avstrije pred virtualnim vrhom minuli teden.

Zavzel se je za dialog in pogajanja s proizvajalci ter ob tem izpostavil, da je treba v primeru, če ne bo mogoče najti zadovoljive rešitve, preučiti vse možnosti in vsa pravna sredstva, ki so na voljo v pogodbah EU. Poudaril je, da mora EU odločno ukrepati za zagotovitev cepiv in konkretno pokazati, da je zaščita državljanov njena absolutna prioriteta.