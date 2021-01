POP TV je v sredo zvečer namreč poročal, da bo obrambni minister Matej Tonin po neuradnih informacijah s prihodnjim ponedeljkom od premierja Janeza Janše začasno prevzel vodenje ministrstva za zdravje.

Iz kabineta predsednika vlade so na to vprašanje danes odgovorili, da neuradnih informacij ne komentirajo. Tudi Tonin na to vprašanje ni odgovoril.

Zorčič pa je v izjavi za STA pojasnil, da takšno pooblastilo niti ni možno. Poslovnik DZ namreč v 234. členu določa, da mora predsednik vlade v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Janša je DZ 18. decembra obvestil, da bo po prenehanju Gantarjeve funkcije ministrstvo za zdravje začasno vodil sam, s čimer je po Zorčičevih navedbah izčrpal svoje pravice po tem členu poslovnika. Zato nima možnosti, da bi opravljanje te funkcije do imenovanja ministra s polnim mandatom sedaj poveril drugemu ministru, je pojasnil predsednik DZ.

Tomaž Gantar je sicer kot minister za zdravje odstopil 18. decembra lani. Ker je stranka DeSUS iz koalicije izstopila, tudi ni jasno, kateri stranki bo vodenje zdravstvenega resorja pripadlo po novem.