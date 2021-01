V delovni skupini zavezništva so spomnili, da so njihovi predstavniki že februarja lani objavili pismo z naslovom Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo, oktobra pa še javni poziv DZ, naj zaustavi »zlorabljanje epidemije za pospešeno izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov vlade«.

V obeh dokumentih so izrazili zaskrbljenost zaradi tedanjih političnih dogovorov ob nastajanju in delovanju koalicije. Ocenili so, da lahko državo hitro popelje v krog članic EU, ki so »danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic«.

Po njihovem mnenju je bila zaskrbljenost upravičena. V današnjem pismu so med drugim izpostavili dogajanje na ponedeljkovi seji DZ oz. besedni dvoboj med premierjem Janšo in poslancem Levice Miho Kordišem. Ta je Janši očital sodelovanje s kriminalnimi združbami, premier pa mu je med drugim odvrnil, da se bo »pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomagati takim, ki trosijo takšne nebuloze«.

Kot so ocenili v delovni skupini, gre za »arogantno in poniglavo diskvalifikacijo«. Prav tako podpisnike izjave moti, da predsednik DZ Igor Zorčič premierja ni niti opozoril niti zahteval opravičila poslancu.

V delovni skupini so kritični tudi do besed ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa glede ravnanja policistov ob varovanju rušenja prostorov tovarne Rog, da so delovali tako dobro, da jih lahko samo pohvali za njihovo delo.

Kot so navedli podpisniki, policistov ne obsojajo, saj so »dobili navodila, da morajo pokazati grobo silo«. A po njihovem mnenju je namen prestrašiti protestnike in mimoidoče opazovalce na ulici, obenem pa pokazati vsem državljanom, da je uporaba sile s pomočjo »robokopov« postala ustaljena praksa.

Pod besedilo delovne skupine so se podpisali Rado Bohinc, Božo Flajšman, Spomenka Hribar, Dušan Keber, Jože Mencinger, Vlado Miheljak, Stane Pejovnik, Rado Riha, Rudi Rizman, Blaž Rozman, Renata Salecl, Boris Sket, Slavko Splichal, Ivan Svetlik, Darko Štrajn, Niko Toš, Vito Turk in Boris Vezjak.