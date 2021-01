Z jutrišnjim dnem mesto generalnega direktorja policije zaseda Anton Olaj, ki je bil zadnje mesece zaposlen kot sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, kjer je zamenjal Franca Breznika po tem, ko je ta opit vozil po ljubljanski obvoznici. Olaj je bil edini prijavljeni kandidat, ki je izpolnjeval razpisne pogoje. Nekdanji direktor novomeške policijske uprave se je upokojil leta 2012.

Olaj je leta 1989 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 2005 pa je magistriral na Fakulteti za evropske in državne študije. Leta 2011 je doktoriral na Evropski pravni fakulteti, piše v vladnem sporočilu za javnost. Med leti 2006 in 2011 je poučeval na Višji policijski šoli v Tacnu. Je predavatelj in avtor več znanstvenih člankov s področja mednarodnega javnega prava in ustavnega prava, so še zapisali.

Policijo je doslej kot vršilec dolžnosti vodil Andrej Jurič, ki pred tem v policiji ni zasedal višje vodstvene funkcije. Zamenjal je Antona Travnerja, ki se je z mesta generalnega direktorja poslovil po hišnih preiskavah pri Zdravku Počivalšku.